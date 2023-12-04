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    «Нужен этнокультурный баланс». Путин ответил СПЧ о трудовых мигрантах

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    Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев рассказал Владимиру Путину о проблеме с мигрантами в России. Фадеев заметил, что РФ не должна закрываться от своих соседей, однако из-за массового приезда мигрантов в стране образуются этнические анклавы. Также глава СПЧ заметил, что часто мигранты не пускают детей в школы, особенно девочек, и не встают на воинский учет.

    «Должен соблюдаться этнокультурный баланс. Всё, что происходит в этой сфере, продиктовано экономикой и нехваткой рабочих рук», — ответил президент. Он добавил, что мигранты должны быть подготовлены, знать традиции и уважать законы. «Приезжающие должны исполнять российские законы. Разумеется, и их права мы должны обеспечивать. Важно рассматривать ситуацию в комплексе», — резюмировал он.

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