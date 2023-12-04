    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.76eur97.91

    Путин: российское зерно уже разгружается в Африке

    540
    19 комментариев

    Российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран, некоторые суда уже разгружаются, заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин. Об этом российский лидер рассказал на церемонии вручения верительных грамот новыми иностранными послами в Кремле.

    «В шесть стран направляются суда с российским зерном <…> Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах», — сказал Путин.

    На церемонии в Большом Кремлевском дворце присутствовали посол Жозеф Нкурунзиза (Республика Бурунди), Чам Угала Урят (Федеративная Демократическая Республика Эфиопии), Сейду Камиссоко (Республика Мали), Ибрайма Сисей (Республика Гамбия), Бумедьен Геннад (Алжирская Народная Демократическая Республика), Деман Хамар (Исламская Республика Мавритания).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Путин
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close