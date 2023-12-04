Путин: российское зерно уже разгружается в Африке

Российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран, некоторые суда уже разгружаются, заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин. Об этом российский лидер рассказал на церемонии вручения верительных грамот новыми иностранными послами в Кремле.



«В шесть стран направляются суда с российским зерном <…> Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах», — сказал Путин.



На церемонии в Большом Кремлевском дворце присутствовали посол Жозеф Нкурунзиза (Республика Бурунди), Чам Угала Урят (Федеративная Демократическая Республика Эфиопии), Сейду Камиссоко (Республика Мали), Ибрайма Сисей (Республика Гамбия), Бумедьен Геннад (Алжирская Народная Демократическая Республика), Деман Хамар (Исламская Республика Мавритания).

