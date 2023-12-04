Американец планировал попасть в Абхазию. Его нашли мертвым в центре временного содержания на Кубани

В центре временного содержания иностранцев в Краснодарском крае умер гражданин США Эрнест Гарри Митчелл. Ранее суд в Сочи постановить выдворить 56-летнего американца из страны из-за нарушений правил въезда. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

В середине ноября при проверке документов в ОМВД по Сочи полицейские выявили нарушения у Гарри Митчелла по порядку въезда и пребывания в стране.



Как пишет издание, у гражданина США не оказалось действующего полиса медицинского страхования. В ходе суда Митчелл заявил, что считал свой медполис действующим. По его словам, он позвонил в свою страховую компанию, где ему сказали, что документ действует во всех государствах мира.