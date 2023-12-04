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    Американец планировал попасть в Абхазию. Его нашли мертвым в центре временного содержания на Кубани

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    В центре временного содержания иностранцев в Краснодарском крае умер гражданин США Эрнест Гарри Митчелл. Ранее суд в Сочи постановить выдворить 56-летнего американца из страны из-за нарушений правил въезда. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

    В середине ноября при проверке документов в ОМВД по Сочи полицейские выявили нарушения у Гарри Митчелла по порядку въезда и пребывания в стране.

    Как пишет издание, у гражданина США не оказалось действующего полиса медицинского страхования. В ходе суда Митчелл заявил, что считал свой медполис действующим. По его словам, он позвонил в свою страховую компанию, где ему сказали, что документ действует во всех государствах мира.

    Суд постановил оштрафовать мужчину на три тысячи рублей и выдворить из страны. До исполнения постановления гражданин США должен был находиться в центре временного содержания иностранных граждан. Здесь, по предварительным данным, Гарри Митчелл покончил с собой.

    РИА Новости со ссылкой на источник уточняет, что американец оказался в центре для нелегальных мигрантов после того, как попытался выехать в Абхазию с «незадекларированными деньгами».

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