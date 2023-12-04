Умерла главный врач Центра им. Алмазова

После продолжительной болезни умерла Ирина Григорьевна Стрижак, бессменный на протяжении почти 40 лет главный врач клиники НМИЦ им. В. А. Алмазова, заслуженный врач Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
Ирина Стрижак стала главным врачом НИИ кардиологии в 1984 году, когда его директором был легендарный кардиолог Владимир Алмазов. В 1987 году при ее непосредственном участии в НИИ кардиологии был организован отдел кардиохирургии, в котором выполнялся на тот момент практически весь комплекс современных хирургических операций пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Совершенствование, расширение возможностей для лечения в Центре им. Алмазова проходило при ее непосредственном участии. Как и преображение кардиохирургической службы в Петербурге и во всем Северо-Западном регионе. На протяжении многих лет она была председателем комиссии по отбору пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи.
Как говорят коллеги, ее авторитет руководителя был непререкаем, а профессионализм, трудолюбие всегда вызывали самое искреннее уважение: «Ирина Григорьевна была образцом неравнодушного отношения к общему делу, в которое неизменно вкладывала поистине неисчерпаемые запасы энергии, воли и энтузиазма».
Прощание с Ириной Григорьевной Стрижак состоится 5 декабря в 10:00–11:00 в Конгресс-центре НМИЦ им. В. А. Алмазова на ул. Аккуратова, д. 2.