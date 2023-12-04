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    Умерла главный врач Центра им. Алмазова

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    2 комментария

    После продолжительной болезни умерла Ирина Григорьевна Стрижак, бессменный на протяжении почти 40 лет главный врач клиники НМИЦ им. В. А. Алмазова, заслуженный врач Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

    Ирина Стрижак
    Ирина СтрижакФото: НМИЦ им. Алмазова
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    Ирина Стрижак стала главным врачом НИИ кардиологии в 1984 году, когда его директором был легендарный кардиолог Владимир Алмазов. В 1987 году при ее непосредственном участии в НИИ кардиологии был организован отдел кардиохирургии, в котором выполнялся на тот момент практически весь комплекс современных хирургических операций пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

    Совершенствование, расширение возможностей для лечения в Центре им. Алмазова проходило при ее непосредственном участии. Как и преображение кардиохирургической службы в Петербурге и во всем Северо-Западном регионе. На протяжении многих лет она была председателем комиссии по отбору пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи.

    Как говорят коллеги, ее авторитет руководителя был непререкаем, а профессионализм, трудолюбие всегда вызывали самое искреннее уважение: «Ирина Григорьевна была образцом неравнодушного отношения к общему делу, в которое неизменно вкладывала поистине неисчерпаемые запасы энергии, воли и энтузиазма».

    Прощание с Ириной Григорьевной Стрижак состоится 5 декабря в 10:00–11:00 в Конгресс-центре НМИЦ им. В. А. Алмазова на ул. Аккуратова, д. 2.

    Ирина Стрижак
    Ирина СтрижакФото: НМИЦ им. Алмазова

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    Комментарии 2

    Гость04 Дек 2023 в 19:18
    соболезную.
    +1−0
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