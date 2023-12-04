Суд прекратил уголовное дело крупного строителя Андрея Чернякова. Его обвиняли в хищении 10 миллиардов

Уголовное преследование экс-главы крупной строительной компании НПО «Космос» Андрея Чернякова прекращено. Его обвиняли в хищении более 10 миллиардов рублей кредитных средств Банка Москвы, но срок давности дела истек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 4 декабря.
По версии следствия, Черняков, будучи главой НПО «Космос», организовал хищение 10,8 млрд рублей кредитных средств из БМ-банка в период с апреля 2011-го по октябрь 2013 года. Значительная часть этих денег была потрачена на содержание офиса строительной компании. Обвиняемый скрывался от органов следствия и находился в международном розыске. В 2017 году его задержали в Польше, а в 2019 году Черняков был экстрадирован в Россию.
На предварительных слушаниях в Мещанском районном суде Москвы защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»), так как десятилетний срок давности по делу истек в середине октября.
Суд согласился с адвокатом и прекратил уголовное преследование Андрея Чернякова по не реабилитирующим его обстоятельствам. Иск Банка Москвы на возмещение ущерба суд оставил без рассмотрения.
Как отмечает «Коммерсант», Черняков обвинялся еще в нескольких эпизодах: в связи со строительством многофункционального комплекса Академии дзюдо России в Звенигороде ему инкриминировали хищение 30 миллионов рублей, а также невыплату зарплаты рабочим НПО «Космос».
Как сообщил изданию адвокат Руслан Коблев, сейчас Черняков занимается строительством, в том числе крупных объектов.
Отметим, компания Чернякова строила, в частности, Алабяно-Балтийский тоннель в столице. Также компания должна была построить тоннель на Синопской набережной Петербурга, но в апреле 2014 года контракт на 1,3 млрд рублей расторгли из-за срыва сроков выполнения работ.