Суд прекратил уголовное дело крупного строителя Андрея Чернякова. Его обвиняли в хищении 10 миллиардов

Уголовное преследование экс-главы крупной строительной компании НПО «Космос» Андрея Чернякова прекращено. Его обвиняли в хищении более 10 миллиардов рублей кредитных средств Банка Москвы, но срок давности дела истек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 4 декабря.



По версии следствия, Черняков, будучи главой НПО «Космос», организовал хищение 10,8 млрд рублей кредитных средств из БМ-банка в период с апреля 2011-го по октябрь 2013 года. Значительная часть этих денег была потрачена на содержание офиса строительной компании. Обвиняемый скрывался от органов следствия и находился в международном розыске. В 2017 году его задержали в Польше, а в 2019 году Черняков был экстрадирован в Россию.