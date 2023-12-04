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    «Невидимый театр» представит музыкальную сказку для взрослых

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    7 и 8 декабря в «Невидимом театре» состоится премьера Таисии Вилковой «Али-Баба и разбойники». Как шутит сама команда, это будет их первый и последний мюзикл.

    Фото: vk.com/nevidimiyteatr
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    Театр решил встретить зимние холода солнечной восточной сказкой, известной по советской пластинке (с Олегом Табаковым и Сергеем Юрским). Несмотря на акцент на взрослой аудитории, создатели сохраняют добрый сказочный хеппи-энд: «Добро победило зло, любовь победила беду, а дружба победила смерть».

    Создатели уверены: «Ценности, о которых говорится в этой истории, — вечные. Али-Баба учит нас быть добрыми, щедрыми, любить ближнего и всем помогать и своим примером показывает, что тогда можно справиться с любыми невзгодами. И как в любой сказке, здесь неизбежен счастливый конец. А что еще нужно?»

    В детстве вера в добро, правду и справедливость была неопровержимой и не требовала доказательств. Однако суровая реальность доказывает, что на деле простые истины перестают работать: зло почему-то побеждает, а несправедливость встречается на каждом шагу. Спектакль «Невидимого театра» попытается вернуть нас к вере в светлое и прекрасное.

    Фото: vk.com/nevidimiyteatr
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    Живая музыка специально собранного бэнда Ali.orchestra создаст атмосферу волшебной Персии, а актеры иронично привнесут в действие колорит шумных базаров в эстетике восточного китча нулевых. Ностальгия по девяностым и аутентика нулевых — излюбленная фишка «Невидимого театра», которая делает их работы одновременно необычными и узнаваемыми, уютными и жесткими, будь то знаменитые квартирники Семена Серзина или спектакль по советской пьесе.

    12+

    Арина Хек

    Фото: vk.com/nevidimiyteatr
    Фото: vk.com/nevidimiyteatr

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