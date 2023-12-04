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    Две трети: В Петербурге назвали процент нераспроданных новостроек

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    В Петербурге к концу 2023 года остаются нераспроданными 4,7 млн м, что представляет собой 64% от общего объема объектов в стадии строительства. Информацию об этом приводит Единая информационная система жилищного строительства «Дом.РФ».

    Сейчас в городе на Неве строится 7,3 млн кв. м жилья, из которых к продаже готовы 5,39 млн кв. м. Застройщики нашли покупателей для 36% общего объема (2,6 млн кв. м), оставив нереализованной площадь в размере 38%, или 2,78 млн кв. м. Девелоперы «удерживают» и пока не выставляют на продажу 26% жилья, что составляет 1,9 млн кв. м.

    За год доля реализованных квартир в городе почти не изменилась — 36%, но снизилась по общей площади: по итогам ноября в 2022 году было продано 3 млн кв. м.

    «Застройщики ускорили вывод новых проектов на рынок. Портфель строящегося жилья продолжил рост и достиг максимума с 2020 года», — говорится в сообщении.

    Площадь строительства в российских регионах составляет 104 615 тыс. кв. м. По показателям в Ленинградской области доля непроданного жилья в текущем году выросла до 77%. При этом от общего объема строительства в регионе в 3,55 млн кв. м продано только 23% (828 тыс. кв. м), не реализовано — 45% (1,58 млн кв. м). Продажи не открыты в 32% (1,14 млн кв. м).

    Примечательно, что ситуация в Петербурге оказалась лучше среднероссийского уровня, а в Ленобласти — хуже.

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