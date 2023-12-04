Две трети: В Петербурге назвали процент нераспроданных новостроек

В Петербурге к концу 2023 года остаются нераспроданными 4,7 млн м, что представляет собой 64% от общего объема объектов в стадии строительства. Информацию об этом приводит Единая информационная система жилищного строительства «Дом.РФ».

Сейчас в городе на Неве строится 7,3 млн кв. м жилья, из которых к продаже готовы 5,39 млн кв. м. Застройщики нашли покупателей для 36% общего объема (2,6 млн кв. м), оставив нереализованной площадь в размере 38%, или 2,78 млн кв. м. Девелоперы «удерживают» и пока не выставляют на продажу 26% жилья, что составляет 1,9 млн кв. м.