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    Физик понятно и бесплатно расскажет о квантовых технологиях и объяснит, при чем тут котики и белые медведи

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    Лекция о квантах с котиками и мишками — для школьников, о квантовых парадоксах — для взрослых. 7 декабря в Центре по атомной энергии обо всем расскажет физик Дмитрий Чермошенцев. Бесплатно. 12+

    Фото: pixabay.com
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    Дмитрий — старший научный сотрудник группы «Квантовая оптика» Российского квантового центра. Но он умеет объяснять про кванты по-человечески, натренировался в ходе экспедиции «Ледокол знаний — 2023»: самых любознательных и активных школьников везут на атомном ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу и попутно читают лекции. Так что Чермошенцев может на пальцах объяснить: квантовые частицы — очень-очень маленькие объекты, например частички света фотоны или отдельные атомы, ионы. И если мы, как большие объекты, подчиняемся классическим законам «обычной» физики, то кванты подчиняются законам физики квантовой. «Если у нас две двери, то мы выходим в одну из них, — пояснял Дмитрий в одном из интервью. — А вот в квантовом мире немного по-другому». Если б вы были фотоном, то вышли бы в обе двери. Про кота Шредингера, который то ли жив, то ли нет, слышали многие, но есть еще квантовый Чеширский кот (свойство частицы отделено от нее, как улыбка могла быть отделена от кэрролловского кота), а физик намерен рассказать еще и о белых медведях.

    В общем, приходим 7 декабря в ИЦАЭ (Аэродромная ул., д. 4): в 15:30 будет лекция для школьников «Квантовые технологии: при чём здесь котики и белые медведи?», в 18:00 покажут фильм «Атом, ломающий лёд» (про ледоколы), а в 19:00 начнётся лекция «Квантовые технологии и парадоксы квантовой физики». Подробности регистрации на сайте ИЦАЭ, на его петербургской страничке. Взрослым нужно будет захватить с собой паспорт.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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