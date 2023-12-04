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    Часть соцвыплат за январь петербуржцам перечислят в декабре

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    В Петербурге льготники получат часть социальных выплат за январь 2024 года досрочно — в декабре. Такое поручение отдал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного 4 декабря.

    Досрочно получить январские выплаты смогут:

    - малоимущие семьи с детьми,

    - многодетные семьи,

    - матери, усыновившие детей,

    - инвалиды с детства,

    - ветераны,

    - другие льготные категории, которым оказывается соцподдержка.

    Всего досрочно получить деньги сможет 271 тысяча горожан, из которых более 169 тысяч — получатели пособий на детей. Выплаты будут проводиться в отделениях Почты России и в кредитных организациях в соответствии с утверждённым графиком с 3 по 22 декабря.

    Какие выплаты можно будет получить досрочно:

    - компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по потере кормильца;

    - социальная выплата студенческим семьям;

    - ежемесячное пособие на детей;

    - социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим пять и более детей, и получающим пенсию;

    - ежемесячное пособие инвалидам с детства в возрасте старше 18 лет;

    - выплата обладателям званий «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» и званий «Народный артист», «Народный художник», «Народный учитель», «Народный архитектор»;

    - выплата региональным льготникам;

    - выплата спортсменам;

    - пожизненную компенсационную выплату реабилитированным лицам;

    - дополнительное ежемесячное материальное обеспечение труженикам тыла.

    Уточнить информацию можно по телефону информационно-справочной службы системы социальной защиты населения: 334-41-44.

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