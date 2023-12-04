Часть соцвыплат за январь петербуржцам перечислят в декабре

В Петербурге льготники получат часть социальных выплат за январь 2024 года досрочно — в декабре. Такое поручение отдал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного 4 декабря.
Досрочно получить январские выплаты смогут:
- малоимущие семьи с детьми,
- многодетные семьи,
- матери, усыновившие детей,
- инвалиды с детства,
- ветераны,
- другие льготные категории, которым оказывается соцподдержка.
Всего досрочно получить деньги сможет 271 тысяча горожан, из которых более 169 тысяч — получатели пособий на детей. Выплаты будут проводиться в отделениях Почты России и в кредитных организациях в соответствии с утверждённым графиком с 3 по 22 декабря.
Какие выплаты можно будет получить досрочно:
- компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по потере кормильца;
- социальная выплата студенческим семьям;
- ежемесячное пособие на детей;
- социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим пять и более детей, и получающим пенсию;
- ежемесячное пособие инвалидам с детства в возрасте старше 18 лет;
- выплата обладателям званий «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» и званий «Народный артист», «Народный художник», «Народный учитель», «Народный архитектор»;
- выплата региональным льготникам;
- выплата спортсменам;
- пожизненную компенсационную выплату реабилитированным лицам;
- дополнительное ежемесячное материальное обеспечение труженикам тыла.
Уточнить информацию можно по телефону информационно-справочной службы системы социальной защиты населения: 334-41-44.