Михаил Пиотровский объяснил, как легко доказать подлинность экспонатов Эрмитажа

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе ежегодного общения с интернет-пользователями 4 декабря прокомментировал обвинения якобы в замене подлинников на копии в музее. Комментарии в интернете, что в Эрмитаже «все украдено» и «подлинники не показывают», по его мнению, стали явлением не только социальным, но и торгово-рыночным, и политическим, и криминальным.

«Если говорить о серьезных картинах, отличить копию от оригинала очень просто, — взялся объяснять он. — У серьезной картины, кроме всяких описаний, есть рентгеновское описание, описание сохранности, где описана каждая трещинка. Никто этих материалов не видит, и поэтому подделать шедевр невозможно. Даже если подделка будет висеть на стене, ее обязательно определят как подделку. Это исключено. А подделать вещь, которую никто не видел, можно, но это никому не нужно».



Директор Эрмитажа напомнил, что копия копии рознь. Понятие «подделка» относится к рыночной терминологии. А в музеях бывают и официально представленные копии, которые являются частью культурной жизни. Так, Музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве создавался как музей слепков, для которого делали гигантские копии скульптур. Например, копией является представленная там статуя Давида.

Но намеренное внедрение слухов о том, что якобы в Эрмитаже «все подменено», приучает людей к мысли о том, что подлинники, значит, можно где-то купить. А это в свою очередь выгодно нечистым на руку дельцам.



«Были годы, когда на каждом углу очень разбогатевшим людям подсовывали картины и говорили, что они из Эрмитажа, — напомнил Михаил Пиотровский. — Так же и во всем мире. Поэтому эти рассказы не такие простые заботы об искусстве, это некий промоушен черного рынка».

В том числе аферы совершаются международного масштаба: в своей с Джеральдин Норман книге «Культура как скандал» Михаил Пиотровский рассказывал, как одно время в Кувейте и Ираке появились картины, которые называли «подлинниками из Эрмитажа» — хотя на самом деле подлинники висели себе на стенах и их оттуда даже и не снимали.



Сейчас сходные ситуации происходят вокруг предметов из украинских музеев: на фоне информации о боевых действиях в мировом пространстве рождаются слухи о разграблении местных коллекций.

