    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, зап

    760мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.76eur97.91

    Музеи

    Михаил Пиотровский объяснил, как легко доказать подлинность экспонатов Эрмитажа

    984
    14 комментариев

    Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе ежегодного общения с интернет-пользователями 4 декабря прокомментировал обвинения якобы в замене подлинников на копии в музее. Комментарии в интернете, что в Эрмитаже «все украдено» и «подлинники не показывают», по его мнению, стали явлением не только социальным, но и торгово-рыночным, и политическим, и криминальным.

    «Если говорить о серьезных картинах, отличить копию от оригинала очень просто, — взялся объяснять он. — У серьезной картины, кроме всяких описаний, есть рентгеновское описание, описание сохранности, где описана каждая трещинка. Никто этих материалов не видит, и поэтому подделать шедевр невозможно. Даже если подделка будет висеть на стене, ее обязательно определят как подделку. Это исключено. А подделать вещь, которую никто не видел, можно, но это никому не нужно».

    Директор Эрмитажа напомнил, что копия копии рознь. Понятие «подделка» относится к рыночной терминологии. А в музеях бывают и официально представленные копии, которые являются частью культурной жизни. Так, Музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве создавался как музей слепков, для которого делали гигантские копии скульптур. Например, копией является представленная там статуя Давида.

    Но намеренное внедрение слухов о том, что якобы в Эрмитаже «все подменено», приучает людей к мысли о том, что подлинники, значит, можно где-то купить. А это в свою очередь выгодно нечистым на руку дельцам.

    «Были годы, когда на каждом углу очень разбогатевшим людям подсовывали картины и говорили, что они из Эрмитажа, — напомнил Михаил Пиотровский. — Так же и во всем мире. Поэтому эти рассказы не такие простые заботы об искусстве, это некий промоушен черного рынка».

    В том числе аферы совершаются международного масштаба: в своей с Джеральдин Норман книге «Культура как скандал» Михаил Пиотровский рассказывал, как одно время в Кувейте и Ираке появились картины, которые называли «подлинниками из Эрмитажа» — хотя на самом деле подлинники висели себе на стенах и их оттуда даже и не снимали.

    Сейчас сходные ситуации происходят вокруг предметов из украинских музеев: на фоне информации о боевых действиях в мировом пространстве рождаются слухи о разграблении местных коллекций.

    «Всем интересно, все читают, а «серьезные люди» занимаются «серьезным делом», — приводит пример Пиотровский. — В Испании кого-то арестовывают, и — мощная сенсация: «Найдено золото из украинских музеев, вы же знаете, сейчас там все грабят». Арестовали контрабандистов, и серьезные каналы просили комментарии. Но достаточно взглянуть на картинку, чтобы понять: да, это золото, но это золото является грубой репликой хорошо известных скифских вещей, хранящихся и на Украине, и в России. Эта грубая подделка создана, чтобы обмануть, и ясно, что это втюхивали кому-то».

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЭрмитажМузеиЭкспонаты
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close