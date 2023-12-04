Серийному вору вынесли приговор за 2 побитые и 9 обворованных машин в Петербурге

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который разбивал стекла в припаркованных машинах и воровал из них вещи. В одном случае добыча потянула на 101,5 тысячу рублей. Всего эпизодов насчитали девять, еще два накинули за повреждения самих автомобилей.



С 17 на 18 октября 2022 года у дома 8 по Малиновской улице в Пушкине подсудимый подошел к припаркованной Skoda Octavia, разбил переднее пассажирское стекло, проник в салон и похитил оттуда сумку с ноутбуком марки «НР» стоимостью 30 000 рублей, сообщает 4 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. После этого злоумышленник скрылся, а украденным распорядился по своему усмотрению.