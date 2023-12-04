Серийному вору вынесли приговор за 2 побитые и 9 обворованных машин в Петербурге

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который разбивал стекла в припаркованных машинах и воровал из них вещи. В одном случае добыча потянула на 101,5 тысячу рублей. Всего эпизодов насчитали девять, еще два накинули за повреждения самих автомобилей.
С 17 на 18 октября 2022 года у дома 8 по Малиновской улице в Пушкине подсудимый подошел к припаркованной Skoda Octavia, разбил переднее пассажирское стекло, проник в салон и похитил оттуда сумку с ноутбуком марки «НР» стоимостью 30 000 рублей, сообщает 4 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. После этого злоумышленник скрылся, а украденным распорядился по своему усмотрению.
Таким же образом он похитил имущество из припаркованных КІА Sportage и CEED, Mitsubishi Pajero Sport и Outlander, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Tahoe, Haval Jolion и Subaru Forester. В двух случаях к ущербу от краж добавился ущерб за разбитые машины. Общая сумма вместе с кражей из «Шкоды» составила 340 860 рублей.
Подсудимый вину признал, но ущерб потерпевшим не возместил. Суд признал его виновным в четырех эпизодах по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), пяти эпизодах по п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба) и двух эпизодах по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и приговорил к 3 годам лишения свободы. По совокупности с приговорами, вынесенными ему в мае 2023 года и июне 2020-го, мужчина получил 3 года и 10 месяцев в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него в пользу двух потерпевших 136 600 рублей.