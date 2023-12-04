В Маяковке бесплатно расскажут про буквы Маяковского

«Антисемит Антанте мил /Антанта — сборище громил». Так Маяковский стихотворно комментировал букву «А» в созданной им «Советской азбуке». Но и относительно шрифтов у поэта были идеи. Они вдохновляют художников до сих пор, об этом расскажут 6 декабря в библиотеке Маяковского. Бесплатно. 16+

Футуристов не мог удовлетворить обычный типографский набор: он как бы обезличивал их произведения. Например, Крученых писал корявыми каракулями. У Маяковского буквы четкие, большого размера, иногда перевернутые. Вместе с плакатистом Родченко Маяковский придумал шрифт «пилотка» — именно такими буквами несколько лет назад жители Новокузнецка предложили написать на фасаде одного из домов стихотворные строки. То самое «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в Советской есть!». Все помнят их, и мало кто помнит нескучное название самого стихотворения: «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка».

Анастасия Погорелова, преподаватель Высшей школы экономики и старший шрифтовой дизайнер студии TypeType, расскажет, как Маяковский экспериментировал с формой и содержанием, учитывая композицию и типографику, о его новаторских идеях, работе над «Окнами РОСТА» и журналами «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ». А заодно приведет примеры того, как его проекты и сейчас вдохновляют дизайнеров. Во всяком случае, кто-то из студентов «Вышки» разработал даже шрифт под названием «Маяковский».



Слушаем лекцию «Буквы вокруг Маяковского» 6 декабря на наб. р. Фонтанки, 44 (1-й этаж, Медиахолл). Подробности регистрации на сайте Маяковки в разделе мероприятий. Начало в 19:00.

