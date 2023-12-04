    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, зап

    760мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.76eur97.91

    Вплоть до уголовной ответственности. В Госдуму внесли проект о многомиллионных штрафах за утечку персональных данных

    2816
    25 комментариев

    Первая рабочая неделя зимы началась с предложения усилить ответственность за утечки персональных данных. Соответствующий пакет законопроектов с серьезным увеличением штрафов 4 декабря внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов от «Единой России», сообщил парламентарий Александр Хинштейн.

    Проект внесения изменений в КоАП предлагает более жесткие санкции для операторов, пойманных за киберпреступностью. Так, инциденты с персональными данными, затрагивающие от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов, обойдутся юрлицам в 3–5 млн рублей. При более чем 100 тыс. субъектов штраф составит от 10 млн до 15 млн.

    За повторные утечки будут грозить оборотные штрафы — от 0,1 до 3 % выручки за календарный год или его часть, при этом сумма должна быть не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей.

    Кроме того, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности. Самые значительные наказания будут применяться к организованным группировкам за использование, передачу, сбор и хранение, полученные незаконным путем, а также за создание информационных ресурсов, распространяющих персональные данные.

    В перечень мер борьбы с киберпреступностью также внесут запрет на занятие определенных должностей, принудительные работы и лишение свободы до 5 лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close