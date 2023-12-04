Вплоть до уголовной ответственности. В Госдуму внесли проект о многомиллионных штрафах за утечку персональных данных

Первая рабочая неделя зимы началась с предложения усилить ответственность за утечки персональных данных. Соответствующий пакет законопроектов с серьезным увеличением штрафов 4 декабря внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов от «Единой России», сообщил парламентарий Александр Хинштейн.



Проект внесения изменений в КоАП предлагает более жесткие санкции для операторов, пойманных за киберпреступностью. Так, инциденты с персональными данными, затрагивающие от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов, обойдутся юрлицам в 3–5 млн рублей. При более чем 100 тыс. субъектов штраф составит от 10 млн до 15 млн.