Вплоть до уголовной ответственности. В Госдуму внесли проект о многомиллионных штрафах за утечку персональных данных

Первая рабочая неделя зимы началась с предложения усилить ответственность за утечки персональных данных. Соответствующий пакет законопроектов с серьезным увеличением штрафов 4 декабря внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов от «Единой России», сообщил парламентарий Александр Хинштейн.
Проект внесения изменений в КоАП предлагает более жесткие санкции для операторов, пойманных за киберпреступностью. Так, инциденты с персональными данными, затрагивающие от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов, обойдутся юрлицам в 3–5 млн рублей. При более чем 100 тыс. субъектов штраф составит от 10 млн до 15 млн.
За повторные утечки будут грозить оборотные штрафы — от 0,1 до 3 % выручки за календарный год или его часть, при этом сумма должна быть не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей.
Кроме того, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности. Самые значительные наказания будут применяться к организованным группировкам за использование, передачу, сбор и хранение, полученные незаконным путем, а также за создание информационных ресурсов, распространяющих персональные данные.
В перечень мер борьбы с киберпреступностью также внесут запрет на занятие определенных должностей, принудительные работы и лишение свободы до 5 лет.