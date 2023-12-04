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    Начальник оперотдела Горелово отправился за решетку на шесть с половиной лет из-за взяток от арестованных

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    Невский райсуд Петербурга признал виновным бывшего начальника оперативного отдела следственного изолятора № 6 Евгения Дегтерева в получении взятки в обмен на улучшение условий содержания заключенных — пункт «в» части 5-й ст.290 УК РФ. Он получил 6,5 года в исправительной колонии строгого режима, сообщает 4 декабря объединенная пресс-служба судов города.

    Всего ему вменяли семь эпизодов получения взятки. Общая сумма составила 2 млн 128 тыс. рублей. Дегтерев вину признал, полностью раскаялся. Помимо 6,5 лет колонии, бывший начальник оперотдела не может занимать должность на госслужбе сроком на 4 года. Также он лишился специального звания — майора внутренней службы.

    Дегтерев был задержан в марте 2020 года. Свою преступную деятельность он вел с 2018 года. Как писала «Фонтанка», силовик организовал систему взяток за то, чтобы арестованные могли пользоваться мобильными, избегать наказаний за дисциплинарные нарушения. При этом Дегтерев осознавал, что совершить все в одиночку у него не получится. Чтобы скрыть следы преступления, он привлек к делу посредников двух следственно-арестованных. При этом мужчины за свои услуги никаких денег от Дегтерева не получили.

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