Начальник оперотдела Горелово отправился за решетку на шесть с половиной лет из-за взяток от арестованных

Невский райсуд Петербурга признал виновным бывшего начальника оперативного отдела следственного изолятора № 6 Евгения Дегтерева в получении взятки в обмен на улучшение условий содержания заключенных — пункт «в» части 5-й ст.290 УК РФ. Он получил 6,5 года в исправительной колонии строгого режима, сообщает 4 декабря объединенная пресс-служба судов города.

Всего ему вменяли семь эпизодов получения взятки. Общая сумма составила 2 млн 128 тыс. рублей. Дегтерев вину признал, полностью раскаялся. Помимо 6,5 лет колонии, бывший начальник оперотдела не может занимать должность на госслужбе сроком на 4 года. Также он лишился специального звания — майора внутренней службы.