«Переосмысляя прошлое, осознаем будущее»: в театре «На Литейном» покажут эскизы новых спектаклей

5, 6 и 7 декабря пройдут показы эскизов лаборатории «Литейная перспектива», организованной театром «На Литейном» и Лабораторией молодой режиссуры Олега Лоевского. Слоган нового проекта — «Переосмысляя прошлое, осознаем будущее». Недавние выпускники ГИТИСа, уже получившие известность в ряде городов России, предложат свои версии эскизов спектаклей, уже шедших в стенах этого театра и перевернувших некогда жизнь театрального Ленинграда.



Фото: naliteinom.ru Поделиться Поделиться





Три московских режиссера — Ярослав Жевнеров (мастерская Олега Кудряшова), Артем Устинов (мастерская Сергея Женовача), Мурат Абулкатинов (мастерская Сергея Женовача) — представят спектакли, созданные за неделю совместной работы с труппой театра. Выбранные материалы разнообразны, как по жанру, так и по времени написания.



5 декабря будет показана классическая комедия «Недоросль» Д. И. Фонвизина , известная всем со школьной скамьи. Эта пьеса уже шла на сцене театра «На Литейном» в постановке Л. А. Додина в 1970-х годах. Одна из самых смешных пьес XVIII века пугает своей проницательной беспристрастностью: в ней с медицинской точностью отмечены все неоднозначные черты русского характера и архетипическое устройство русской семьи. Не просто комедия, но сатира на общество, актуальная и применимая не только к далекому архаичному прошлому, но и к сегодняшнему дню.



6 декабря представят интерпретацию советской мелодрамы шестидесятых годов Рустама Ибрагимбекова «Похожий на льва». Это история о человеке, который внезапно решил отказаться от своих иллюзий, разорвать отношения со своей семьей, начать новый роман и почувствовать настоящую жизнь в полной мере. Однако жизнь с чистого листа оказалась еще более обманчивой и привлекательной иллюзией, чем прежняя. Попытка найти свое место в мире воздушных замков может привести только к трагическому разочарованию.



7 декабря можно будет увидеть драму «Роза Бернд», написанную немецким модернистом Герхартом Гауптманом. В центре истории — хрупкая юная женщина, одновременно слабая и упорная, покорная и неподдающаяся. Идейная драма, где социальный порядок и несправедливое мироустройство доводят простую девушку до античных страстей и трагических поступков.



После каждого показа в фойе состоится обсуждение со зрителями и театральными экспертами. Модератором выступит Олег Лоевский.



16+

Арина Хек

