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    Кремль: экономика страны адаптировалась к боевым действиям, спецоперация будет продолжена

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    Экономика РФ адаптировалась к условиям спецоперации на Украине и обеспечивает необходимое для ее продолжения. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения», — сказал представитель Кремля.

    Осенью главком ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что конфликт на Украине зашел в тупик. Однако с ним не согласились в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает проведение спецоперации, а все поставленные цели должны быть выполнены.

    Российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом Бразилии рассказывал, что Москва открыта для диалога «при выполнении киевскими властями известных условий и учете новых реалий».

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