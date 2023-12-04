Кремль: экономика страны адаптировалась к боевым действиям, спецоперация будет продолжена

Экономика РФ адаптировалась к условиям спецоперации на Украине и обеспечивает необходимое для ее продолжения. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения», — сказал представитель Кремля.



Осенью главком ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что конфликт на Украине зашел в тупик. Однако с ним не согласились в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает проведение спецоперации, а все поставленные цели должны быть выполнены.

