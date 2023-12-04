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    С сегодняшнего дня — и до конца декабря: подписывайтесь на телеграм-канал «Фонтанки» — и выигрывай призы

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    На «Фонтанке» стартует «Черный декабрь» — не подумайте ничего плохого, речь о подарках. С сегодняшнего дня и каждую неделю среди подписчиков телеграм-канала «Фонтанки» мы будем разыгрывать по 7 годовых Телеграм подписок «Премиум», а в финале — смартфон последней модели.

    Итак, для того чтобы стать участниками розыгрыша, нужно подписаться на телеграм-канал «Фонтанки», нажать кнопку «Участвовать» под постом о старте розыгрыша — и... все! Участвовать можно и в том случае, если вы уже давно читаете новости в телеграме, и если присоединились недавно.

    Каждую пятницу декабря (8, 15, 22 и 29 декабря), в 16:00 (мск) мы будем случайным (рандомным) образом выбирать 7 подписчиков, которые получат годовую Телеграм подписку «Премиум».

    А 29 декабря 2023 года в 18:00 (мск) так же рандомно будет выбран победитель, который получить новый смартфон последней модели. Он сможет выбрать из трех телефонов:

    • iPhone 15 256ГБ 6’1
    • или Samsung Galaxy Z Flip 5 256Gb,
    • или Google Pixel 8 Pro 12/128GB

    Участвовать могут и подписчики из других городов России — мы доставим подарок за свой счет.

    Ждем новых подписчиков в нашем телеграм-канале.

    Победитель может получить выигранный приз по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д.1–3, 6-й подъезд, понедельник-пятница с 10:00–18:00, по предварительной договоренности. Иногороднему победителю организатор акции предоставляет доставку за счет организатора. (18+)

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