С сегодняшнего дня — и до конца декабря: подписывайтесь на телеграм-канал «Фонтанки» — и выигрывай призы

На «Фонтанке» стартует «Черный декабрь» — не подумайте ничего плохого, речь о подарках. С сегодняшнего дня и каждую неделю среди подписчиков телеграм-канала «Фонтанки» мы будем разыгрывать по 7 годовых Телеграм подписок «Премиум», а в финале — смартфон последней модели.

Итак, для того чтобы стать участниками розыгрыша, нужно подписаться на телеграм-канал «Фонтанки», нажать кнопку «Участвовать» под постом о старте розыгрыша — и... все! Участвовать можно и в том случае, если вы уже давно читаете новости в телеграме, и если присоединились недавно.