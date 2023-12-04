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    Прыжок машины с перекрёстка на сугроб в Пушкине попал на видео

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    Неудачный разъезд на перекрёстке зафиксировала камера видеонаблюдения в Пушкине.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло 3 декабря в 19:50 на пересечении Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова. По предварительной версии, водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и выехал на газон. Никто не пострадал. Повреждены ограждение и машина.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» пишет, что водитель до этого играл в шашки. Судя по видео, он вылетел на перекрёсток под красный сигнал светофора: уже после ДТП загорается жёлтый, а затем и зелёный, и другие машины начинают ехать. Судя по всему, выезжавший справа автомобиль под удар не попал.

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