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    Биткойн подпрыгнул выше 40 тыс. долл. впервые с весны 2022 года

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    Стоимость биткойна в ходе торговой сессии впервые с 25 апреля 2022 года превысила 40 тысяч долларов, сообщает 4 декабря ТАСС со ссылкой на площадку Coindesk.

    Показателя 40,046 тысячи долларов биткойн достиг в 03:09 мск (рост на 1,47%) и после этого продолжил плавное повышение.

    Концепция системы криптовалюты на основе технологии блокчейн была опубликована в ноябре 2008 года ее автором или коллективом авторов под псевдонимом Сатоси Накамото. Эту валюту может «добывать» (эмитировать) любой участник системы. Сейчас большая часть биткойнов уже «добыта», эмиссия ограничена естественным образом.

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