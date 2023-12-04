Осталось 10 дней — и мы узнаем, кто станет победителем премии «Фонтанки». Еще есть шанс все изменить!

Финалисты ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» ждут ваших голосов! Уже через 10 дней на сцене Главного штаба Эрмитажа будет объявлено — кто станет победителем, но до 13 декабря еще есть время — и все шансы выйти вперед.
Напоминаем, что для того, чтобы отдать голос финалисту, который заслужил ваше доверие, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться с помощью одного из четырех вариантов — наиболее удобного вам, а затем выбрать одного кандидата на победу. Голосование завершится в 18:00 13 декабря.
В этом году мы выбираем победителей в 10 номинациях:
- Event-пространство года
- Онлайн-сервис года
- Сервис года для животных
- Торгово-развлекательный центр года
- Загородный отдых года
- Автодилер года
- Финансовый сервис года
- Учебное заведение года
- Работодатель года
- Сделано в СПб и ЛО
О том, кто, благодаря читателям «Фонтанки», прошел в третий этап премии и как награждали полуфиналистов, можно прочитать здесь.