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    Признание и Влияние

    Осталось 10 дней — и мы узнаем, кто станет победителем премии «Фонтанки». Еще есть шанс все изменить!

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    1 комментарий
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Финалисты ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» ждут ваших голосов! Уже через 10 дней на сцене Главного штаба Эрмитажа будет объявлено — кто станет победителем, но до 13 декабря еще есть время — и все шансы выйти вперед.

    Напоминаем, что для того, чтобы отдать голос финалисту, который заслужил ваше доверие, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться с помощью одного из четырех вариантов — наиболее удобного вам, а затем выбрать одного кандидата на победу. Голосование завершится в 18:00 13 декабря.

    В этом году мы выбираем победителей в 10 номинациях:

    • Event-пространство года
    • Онлайн-сервис года
    • Сервис года для животных
    • Торгово-развлекательный центр года
    • Загородный отдых года
    • Автодилер года
    • Финансовый сервис года
    • Учебное заведение года
    • Работодатель года
    • Сделано в СПб и ЛО

    О том, кто, благодаря читателям «Фонтанки», прошел в третий этап премии и как награждали полуфиналистов, можно прочитать здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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