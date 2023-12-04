Пользователи сервиса «Пятерочка Доставка» могут получить кешбэк через СБП

При использовании Системы быстрых платежей (СБП) в приложении «Пятерочка Доставка» 5% от стоимости покупок возвращается на счет — таковы условия акции, действующей с 15 ноября до 31 декабря 2023 года.

Чтобы воспользоваться кешбэком, необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Затем в приложении «Пятерочка Доставка» выбрать «Способы оплаты», привязать там свой банковский счет и далее оплачивать покупки через СБП.

Деньги возвращаются в течение нескольких дней. Максимальная сумма кешбэка, которую может получить один участник, — 1000 рублей за весь период акции.

«Мы видим, как растет популярность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей. В III квартале 2023 года этим способом воспользовался каждый третий житель нашей страны.* Для нас важно проводить акции на различных площадках, чтобы предоставить людям возможность совершать покупки удобным им способом. Теперь клиентам «Пятерочки» доступен кешбэк при онлайн-заказах продуктов через мобильное приложение. Такое предложение будет особенно актуальным при подготовке к новогодним праздникам», — отметила Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК.

Полные правила акции доступны на сайте cashback5ka.ru.

*По данным Банка России