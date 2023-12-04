    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -17

    1 м/с, вос

    778мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.78eur100.14

    Мультимедийная заметка

    Пользователи сервиса «Пятерочка Доставка» могут получить кешбэк через СБП

    3028
    Фото: iStock
    ПоделитьсяПоделиться

    При использовании Системы быстрых платежей (СБП) в приложении «Пятерочка Доставка» 5% от стоимости покупок возвращается на счет — таковы условия акции, действующей с 15 ноября до 31 декабря 2023 года.

    Чтобы воспользоваться кешбэком, необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Затем в приложении «Пятерочка Доставка» выбрать «Способы оплаты», привязать там свой банковский счет и далее оплачивать покупки через СБП.

    Деньги возвращаются в течение нескольких дней. Максимальная сумма кешбэка, которую может получить один участник, — 1000 рублей за весь период акции.

    «Мы видим, как растет популярность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей. В III квартале 2023 года этим способом воспользовался каждый третий житель нашей страны.* Для нас важно проводить акции на различных площадках, чтобы предоставить людям возможность совершать покупки удобным им способом. Теперь клиентам «Пятерочки» доступен кешбэк при онлайн-заказах продуктов через мобильное приложение. Такое предложение будет особенно актуальным при подготовке к новогодним праздникам», — отметила Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК.

    Полные правила акции доступны на сайте cashback5ka.ru.

    *По данным Банка России

    АО «НСПК», ИНН: 7706812159

    Фото: iStock

    Реклама

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close