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    Двое детей скончались после пожара в квартире на Библиотечной улице в Москве

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    Квартирный пожар обернулся трагедией для семьи из Москвы. Сотрудники МЧС успели вытащить из объятого пламенем жилища двух детей и их отца. Как сообщает 3 декабря РИА Новости, в живых в итоге остался только взрослый.

    По информации столичного МЧС, сообщение о пожаре на улице Библиотечной поступило около пяти часов вечера. Горела квартира на 10 этаже, огонь успел охватить 25 квадратных метров.

    «В ходе проведения разведки и тушения пожара огнеборцами из горящей квартиры спасены три человека, двое из них дети, переданы медикам для осмотра, также с вышележащего этажа спасен один человек. Порядка 30 человек эвакуированы», — сообщают в ГУ МЧС, добавляя, что в 17:55 пожар был ликвидирован.

    По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

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