Двое детей скончались после пожара в квартире на Библиотечной улице в Москве

Квартирный пожар обернулся трагедией для семьи из Москвы. Сотрудники МЧС успели вытащить из объятого пламенем жилища двух детей и их отца. Как сообщает 3 декабря РИА Новости, в живых в итоге остался только взрослый.
По информации столичного МЧС, сообщение о пожаре на улице Библиотечной поступило около пяти часов вечера. Горела квартира на
«В ходе проведения разведки и тушения пожара огнеборцами из горящей квартиры спасены три человека, двое из них дети, переданы медикам для осмотра, также с вышележащего этажа спасен один человек. Порядка 30 человек эвакуированы», — сообщают в
По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.