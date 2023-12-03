Двое детей скончались после пожара в квартире на Библиотечной улице в Москве

Квартирный пожар обернулся трагедией для семьи из Москвы. Сотрудники МЧС успели вытащить из объятого пламенем жилища двух детей и их отца. Как сообщает 3 декабря РИА Новости, в живых в итоге остался только взрослый.



По информации столичного МЧС, сообщение о пожаре на улице Библиотечной поступило около пяти часов вечера. Горела квартира на 10 этаже , огонь успел охватить 25 квадратных метров.

