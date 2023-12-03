Годовалая девочка получила доской по голове во время ссоры соседей в Коломне

В ходе ссоры взрослых петербурженок из Коломны пострадал ребенок. Женщины были так сильно увлечены спором, что в итоге досталось годовалой девочке. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 декабря.



События развернулись накануне днем в одном из домов в Дровяном переулке. Дочь одной из конфликтующих соседок получила деревянной доской по голове. Как именно это произошло, непонятно, но у ребенка в больнице диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализировать девочку не стали, отпустили домой. Правоохранительные органы проводят проверку.

