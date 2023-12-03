Буйный бородач напал на авто скорой помощи во Всеволожске

Буйный мужчина напал на автомобиль скорой помощи в микрорайоне Южный во Всеволожске. Особая примета хулигана — борода, сообщает 3 декабря 47news. Автомобиль с красным крестом якобы мешал проехать. Отпор дал нерастерявшийся водитель, а агрессора успокоила и увезла жена. Всё случилось в переулке Вахрушева.



«Я ждал у подъезда в машине, он подошел, попросил отъехать. Я сдал чуть назад, а он с матами на меня. И давай бить кулаками по фаре. Я выскочил из машины, а он бежать», — рассказал 47news водитель реанимобиля.



По словам медиков, пострадавший реанимобиль — единственный на эту часть Всеволожского района. Подробнее читайте в материале 47news.