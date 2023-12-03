Пьяный хулиган пытался связаться с богом в Шлиссельбурге. Он ломился в храм и звонил в колокола

Неизвестный мужчина воспроизвел знаменитую сцену с колоколами из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Дело было накануне вечером в храме Святого Николая Чудотворца в Шлиссельбурге. Информацию 3 декабря «Фонтанке» подтвердили в церкви.



В субботу после девяти часов вечера в церковь на Красной площади начал ломиться выпивший мужчина. Он стучал в двери, но впускать его никто и не думал. Зря сторож пытался уговорить хулигана уйти домой. Нарушитель спокойствия принялся терзать колокола на звоннице. В итоге сторож позвонил в полицию, а приехавший наряд забрал «звонаря» в отдел.

