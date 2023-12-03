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    Пьяный хулиган пытался связаться с богом в Шлиссельбурге. Он ломился в храм и звонил в колокола

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    15 комментариев

    Неизвестный мужчина воспроизвел знаменитую сцену с колоколами из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Дело было накануне вечером в храме Святого Николая Чудотворца в Шлиссельбурге. Информацию 3 декабря «Фонтанке» подтвердили в церкви.

    В субботу после девяти часов вечера в церковь на Красной площади начал ломиться выпивший мужчина. Он стучал в двери, но впускать его никто и не думал. Зря сторож пытался уговорить хулигана уйти домой. Нарушитель спокойствия принялся терзать колокола на звоннице. В итоге сторож позвонил в полицию, а приехавший наряд забрал «звонаря» в отдел.

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    Колокола
    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
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    Комментарии 15

    Гость03 Дек 2023 в 15:43
    Куда смотрит Гундяй ?
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