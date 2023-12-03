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    Первый зимний рекорд. Петербург увеличил «снежный максимум»

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    На календаре всего лишь третий день зимы, а синоптики уже фиксируют рекорды.

    Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, к утру воскресенья, 3 декабря, высота снежного покрова в Петербурге достигла 23 см — и это новый «снежный максимум» сезона.

    Для сравнения: в 2021 году в этот день снежный покров составлял 18 см.

    Можно предположить, что долго рекорд не продержится. Как предупреждала «Фонтанка», уже в понедельник, 4 декабря, Ленинградскую область заденет очередной циклон. Облака уплотнятся, пойдет снег и немного потеплеет.

    В Москве уже начался мощный снегопад, передает портал MSK1.RU. Столицу атакует циклон «Оливер», зародившийся над Италией. За сутки может выпасть до 11–16 миллиметров осадков, то есть треть месячной нормы.

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