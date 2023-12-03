Астродед расскажет новости и астрономического рая — чилийской пустыни

Почти нет светового загрязнения, самая низкая в мире влажность, высочайшая прозрачность — спокойная и малотурбулентная атмосфера. Конечно, для астрономов это рай, он находится в пустыне Атакама в Чили. Пулковский астроном Кирилл Львович Масленников («Астродед») туда наведался. 3 декабря слушаем побывавшего в раю. В лектории Архэ, онлайн. 12+

У старых университетских обсерваторий, которые строились вблизи крупных европейских городов, время ясного ночного неба составляет около 200–300 часов в год. У горных обсерваторий в Крыму, на Кавказе, в Казахстане, Узбекистане — 1000–1500 часов в год. А в горах Чили — до 3000 часов. То есть почти все темное время суток там — ясное. Со световым загрязнением — понятно: откуда в пустыне крупные населенные «светящиеся» пункты? Если среднестатистическая влажность воздуха (она мешает наблюдениям) несколько десятков мм, то в пустыне Атакама — 0,1–0,2 мм. Эту высокогорную пустыню ученые крайне ценят: здесь расположены крупнейшие астрономические обсерватории всего мира, строится Чрезвычайно Большой Телескоп (Extremely Large Telescope), он будет самым большим оптическим и инфракрасным телескопом в мире: диаметром в 39,3 м.

Шесть лет назад Кирилл Львович уже был в обсерваториях консорциума европейских астрономов (ESO), и вот снова посетил обсерваторию ESO Ла Силья и телескопы международного сообщества на Серро Пачон. «И теперь мне очень хотелось бы поделиться со слушателями своими впечатлениями и о техническом совершенстве работающих там современных астрофизических инструментов, и о ряде самых последних полученных на этих обсерваториях результатов», — говорит ученый.



Слушаем онлайн-лекцию «Новости астрономического рая. Впечатления от поездки в Чили» в лектории «Архэ», подробности на страничке лектория во ВКонтакте. Начало в 19.00.

