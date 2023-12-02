На северо-западе Петербурга 17-летнюю нашли мёртвой в чужой квартире

Пара из Приморского района Петербурга объясняется с полицией после того, как в их квартире нашли мёртвой гостью вдвое младше. По предварительным данным, посиделки с ней не обошлись без алкоголя.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 декабря, полицейских в девятиэтажку на Афонской улице вызвали накануне через полчаса после полудня информацией о смерти несовершеннолетней.



Тело 17-летней петербурженки обнаружили на кухне двухкомнатной квартиры. Внешних признаков насилия на нём нет.



По данным «Фонтанки», девушка жила в Кировском районе города и была знакома инспекторам отдела по делам несовершеннолетних. В прошлом училась в художественном лицее. Судя по соцсетям, была увлечена панк-культурой.

