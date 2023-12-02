Петербургские поисковики за год захоронили останки 59 бойцов РККА, погибших в годы Великой Отечественной

В Петербурге подвели итоги поисковой работы в 2023 году. Согласно данным Смольного, опубликованным в субботу, 2 декабря, на местах сражений Великой Отечественной войны и советско-финляндской войны были обнаружены останки 59 бойцов Красной Армии, имена троих — установлены.

Работы проводились на территории Красносельского, Курортного, Колпинского, Московского, Пушкинского районов.



Торжественно-траурные церемонии захоронения прошли на воинском участке кладбища «Старо-Паново» в Красносельском районе, а также на воинских кладбищах «Корчмино» в Колпинском районе и «Кондакопшино» в Пушкинском районе.

