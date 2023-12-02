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    Россия впервые с марта 2022 года — в пятерке крупнейших поставщиков зерна в ЕС

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    Спустя полтора года Россия вернулась в топ стран, поставляющих зерно в Евросоюз. Такой вывод из данных Евростата сделало РИА Новости 2 декабря. По данным информационного агентства, страна занимает четвертую строчку.

    Импорт зерна ЕС резко нарастил в сентябре — на 22 процента за месяц. По сравнению с сентябрем 2022 года, импорт вырос в 9 раз — до 180 тысяч тонн.

    Больше всего зерна Евросоюзу поставила Украина — 1,2 миллиона тонн. Но это меньше на четверть, чем годом ранее. На второй строчке — Бразилия с 1,1 миллиона тонн (рост за сентябрь был почти двукратным), на третьей — Турция (203 тонны), на пятой — Канада.

    В конце ноября РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева сообщило, что Россия собрала свыше 151 миллиона тонн зерна с 98% площадей, в том числе почти 99 миллионов тонн пшеницы. Чиновник назвал это вторым по объему урожаем в истории.

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