Россия впервые с марта 2022 года — в пятерке крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Спустя полтора года Россия вернулась в топ стран, поставляющих зерно в Евросоюз. Такой вывод из данных Евростата сделало РИА Новости 2 декабря. По данным информационного агентства, страна занимает четвертую строчку.



Импорт зерна ЕС резко нарастил в сентябре — на 22 процента за месяц. По сравнению с сентябрем 2022 года, импорт вырос в 9 раз — до 180 тысяч тонн.



Больше всего зерна Евросоюзу поставила Украина — 1,2 миллиона тонн. Но это меньше на четверть, чем годом ранее. На второй строчке — Бразилия с 1,1 миллиона тонн (рост за сентябрь был почти двукратным), на третьей — Турция (203 тонны), на пятой — Канада.

