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    СКА одержал десятую победу подряд, победив «Витязь»

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя». Матч проходил 1 декабря в Петербурге в Ледовом дворце. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

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    Голы за «Витязь» забили Иван Ежов (20 минута) и Иван Воробьев (31). У СКА отличились Александр Никишин (44), Владимир Алистров (54) и Михаил Воробьев (65).

    Таким образом СКА выиграл десятый матч подряд. Следующую встречу петербургский клуб проведет 3 декабря в Магнитогорске против «Металлурга».

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