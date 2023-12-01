СКА одержал десятую победу подряд, победив «Витязь»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя». Матч проходил 1 декабря в Петербурге в Ледовом дворце. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).
Голы за «Витязь» забили Иван Ежов (20 минута) и Иван Воробьев (31). У СКА отличились Александр Никишин (44), Владимир Алистров (54) и Михаил Воробьев (65).
Таким образом СКА выиграл десятый матч подряд. Следующую встречу петербургский клуб проведет 3 декабря в Магнитогорске против «Металлурга».