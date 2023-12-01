Путин обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Владимир Путин обновил состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Указ об этом 1 декабря опубликован на официальном сайте Кремля.

Из состава СПЧ исключены адвокаты Генри Резник и Шота Горгадзе, журналист Леонид Никитинский, общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова, а также экономист Евгений Ясин (умер в сентябре).



В Совете появилось несколько новых членов, в том числе общественник Александр Ионов (известный по резонансным жалобам на СМИ в правоохранительные органы), президент благотворительного фонда «Банк еды "Русь"» Юлия Назарова и другие.

