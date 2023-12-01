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    Путин обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека

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    Владимир Путин обновил состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Указ об этом 1 декабря опубликован на официальном сайте Кремля.

    Из состава СПЧ исключены адвокаты Генри Резник и Шота Горгадзе, журналист Леонид Никитинский, общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова, а также экономист Евгений Ясин (умер в сентябре).

    В Совете появилось несколько новых членов, в том числе общественник Александр Ионов (известный по резонансным жалобам на СМИ в правоохранительные органы), президент благотворительного фонда «Банк еды "Русь"» Юлия Назарова и другие.

    Указ вступил в силу с момента подписания. Ожидается, что президент встретится с Советом в его обновленном составе до конца декабря.

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