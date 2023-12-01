В Ленобласти в лобовом столкновении на «Коле» погибли два человека

Лобовым столкновением и двумя смертями закончился выезд на встречную полосу на трассе «Кола» в Ленинградской области днем 1 декабря. Еще одного водителя госпитализировали.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло в 16:11 на 128-м километре автодороги. На встречку выехал Volkswagen Polo, за рулем которого был водитель 1992 года рождения, который не справился с управлением. Там машина влетела в лоб SsangYong Kyron, которым управлял мужчина 1949 рождения. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован. Его пассажирка 1979 года рождения и водитель Volkswagen погибли на месте.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.