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    В Ленобласти в лобовом столкновении на «Коле» погибли два человека

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    Лобовым столкновением и двумя смертями закончился выезд на встречную полосу на трассе «Кола» в Ленинградской области днем 1 декабря. Еще одного водителя госпитализировали.

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    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло в 16:11 на 128-м километре автодороги. На встречку выехал Volkswagen Polo, за рулем которого был водитель 1992 года рождения, который не справился с управлением. Там машина влетела в лоб SsangYong Kyron, которым управлял мужчина 1949 рождения. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован. Его пассажирка 1979 года рождения и водитель Volkswagen погибли на месте.

    Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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