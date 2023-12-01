«На все есть замысел свыше». Катя Лель назвала попадание своей песни в топ Spotify общей российской победой

Попадание песни «Мой мармеладный» в топ вирусных треков на международном музыкальном стриминговом сервисе Spotify — это «общая российская победа». Так 1 декабря прокомментировала событие исполнительница композиции Катя Лель.



Песне около 20 лет, но недавно она завирусилась в западных соцсетях. Множество блогеров по всему миру снимают под нее видео. Лель высказала свое мнение о том, почему это произошло.

«Потому что время пришло новых энергий. На все есть замысел свыше, все решено за нас, — цитирует певицу ТАСС. — Музыка — это энергия единения, стираются границы и все ограничения. Это наша общая российская победа».