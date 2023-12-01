«На все есть замысел свыше». Катя Лель назвала попадание своей песни в топ Spotify общей российской победой

Попадание песни «Мой мармеладный» в топ вирусных треков на международном музыкальном стриминговом сервисе Spotify — это «общая российская победа». Так 1 декабря прокомментировала событие исполнительница композиции Катя Лель.
Песне около 20 лет, но недавно она завирусилась в западных соцсетях. Множество блогеров по всему миру снимают под нее видео. Лель высказала свое мнение о том, почему это произошло.
«Потому что время пришло новых энергий. На все есть замысел свыше, все решено за нас, — цитирует певицу ТАСС. — Музыка — это энергия единения, стираются границы и все ограничения. Это наша общая российская победа».
Западный сегмент «ТикТока» на протяжении нескольких недель записывает ролики под песню Кати Лель «Мой мармеладный». Песня также вошла в топ-200 мирового рейтинга поискового музыкального сервиса Shazam.
Недавно интернет-феномен прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Звучит как пощёчина «отменяльщикам» России. Куда вам до Фёдора Михайловича Достоевского, когда со всеми вашими деньгами и ресурсами даже в нынешних условиях в лидеры вырвалась российская песня, — написала она в своем телеграм-канале. — Потому что зло, как говорила героиня нашего замечательного оскароносного фильма «Москва слезам не верит», должно и будет наказано. Все, кто соберётся нас отменять в следующий раз, попробуют нашу джагу-джагу».
Помимо прочего, Катя Лель известна рассказами в СМИ о том, как ее похищали инопланетяне. По ее словам, после контакта с представителями внеземных цивилизаций у нее исчезли три зуба.