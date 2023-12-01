Собянин отменил в Москве «13-ю платёжку» за отопление

Власти Москвы приняли решение отменить так называемую «13-ю платёжку» за отопление с 2024 года. Постановление, как сообщается на сайте мэрии 1 декабря, подписал Сергей Собянин.



Действующий порядок предполагал оплату отопления в объеме среднемесячного потребления за предыдущий год. Если вследствие холодной и затяжной зимы потребление текущего года превышало объемы прошлого, то по итогам производился перерасчет, это в столице называют «13-й платежкой».



Недостатком этой системы московские власти называют ежегодные колебания объемов потребления, доходящие до 26 процентов, которые приводят к непредсказуемости платежей. Сумма в «13-й платежке» может быть существенной для бюджетов многих московских семей, если зима была суровой, сообщает пресс-служба мэрии.

