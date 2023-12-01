Собянин отменил в Москве «13-ю платёжку» за отопление

Власти Москвы приняли решение отменить так называемую «13-ю платёжку» за отопление с 2024 года. Постановление, как сообщается на сайте мэрии 1 декабря, подписал Сергей Собянин.
Действующий порядок предполагал оплату отопления в объеме среднемесячного потребления за предыдущий год. Если вследствие холодной и затяжной зимы потребление текущего года превышало объемы прошлого, то по итогам производился перерасчет, это в столице называют «13-й платежкой».
Недостатком этой системы московские власти называют ежегодные колебания объемов потребления, доходящие до 26 процентов, которые приводят к непредсказуемости платежей. Сумма в «13-й платежке» может быть существенной для бюджетов многих московских семей, если зима была суровой, сообщает пресс-служба мэрии.
Власти столицы ожидают, что новый порядок оплаты отопления сделает корректировку платежей плавной и предсказуемой, поскольку оплата в текущем году будет рассчитываться исходя из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет, а единовременный перерасчет отменят.
В случае затяжной и холодной зимы корректирующие платежи будут начислять равномерно в течение года, а общий рост платежей не превысит пятнадцати процентов. Если зима будет мягкой и короткой, то платежи в течение года скорректируют в сторону уменьшения.