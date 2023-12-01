Московский продавец шаурмы на Таганке погнался с ножом за недовольным покупателем

На Таганской улице в Москве любителю шаурмы пришлось спасать свою жизнь от разгневанного торговца фастфудом.



Как уточняет портал MSK1.RU, покупателю не понравилось, как приготовили шаурму, и он предъявил претензии. После непродолжительного спора продавец взял нож и побежал за мужчиной, при этом угрожая расправой.



Продавца уже задержали, сообщает ГУ МВД России по Москве.



«На улице Таганской произошел конфликт между двумя гражданами, прибывшими сотрудниками полиции мужчина с ножом был задержан и доставлен в ОМВД. Оба участника конфликта опрошены. По данному факту полицейскими проводится проверка», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

