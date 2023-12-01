Студенты петербургских вузов придумывают, как интегрировать Чижика-пыжика и Дядю Степу в городскую среду

В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете стартовало необычное соревнование — хакатон «Городские легенды». Студенты петербургских вузов придумывают, как внедрить в жизнь города интерактивных персонажей — Чижика-пыжика и Дядю Степу — городового.
Кейс-задание для соревнования сформулировано комитетом по развитию туризма. Студенты должны интегрировать интерактивного персонажа — аватара — в городскую среду: мобильное приложение, умные остановки, парки и скверы. Основными референсными героями хакатона выбраны персонажи Чижик-пыжик и Дядя Степа — городовой. Персонаж должен взаимодействовать с жителями и гостями города, предоставлять им различную информацию, развлекать и помогать в трудных ситуациях.
В хакатоне принимают участие студенты из пяти вузов Петербурга: помимо Лесотехнического университета, это ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Команды сформированы из студентов, обучающихся по разным специальностям.