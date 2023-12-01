Театр «Ток» выпускает фольклорный мюзикл про подготовку к замужеству «Прялочка времени»

3 декабря в камерном театре «Ток» пройдет спектакль «Прялочка времени» режиссера Екатерины Максимовой. Идея для спектакля возникла из музыкального проекта «УстА», который представляет оперная певица Светлана Исаева. Она изучает и исполняет старинные русские песни, обряды и причиты, придавая им новое, неожиданное звучание и музыкальную аранжировку. Также она является автором необычной притчи о рождении Земли, Семьи и природной женской Мудрости, которая и легла в основу сюжета спектакля.



афиша спектакля Фото: teatrtok.ru Поделиться Поделиться





Основная тема спектакля — подготовка к замужеству. Девичник — это традиционный славянский обряд, который проводится перед свадьбой и символизирует прощание невесты с девичеством, умирание в одной жизни и перерождение для другой. Во время девичника подруги и родственницы собираются вместе с невестой, чтобы вместе провести время, поделиться воспоминаниями и поддержать новобрачную перед важным событием с помощью обрядов. Четыре женщины разных возрастов, символизирующие собой времена года и течение времени, рассказывают историю о создании мира, порядке Солнца и Луны и о повторении всего в природе.



Сама Светлана Исаева исполнит бабушку, а мать сыграет Ольга Дружинина — в недавнем прошлом ведущая актриса Ивановского драматического театра. Режиссер поделилась впечатлениями о своей работе с новой артисткой: «Ольга — потрясающий профессионал. Мне довелось поработать с ней несколько лет назад в Иваново. Это было настоящее счастье. То, что Оля теперь в Петербурге, — это подарок. И для меня большая радость снова встретиться с ней в работе, в совсем другом материале. Открытием стал потрясающий Олин голос. Надеюсь, в нашем театре это будет не единственная Олина работа».



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Арина Хек

