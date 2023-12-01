Жительница Шушар не смогла припарковаться во дворе, а прав лишили ее мужа. К развязке привела погоня с топором

Плохие навыки парковки у жительницы Пушкинского района Петербурга в итоге оставили без прав ее мужа. Ближайшие полтора года из-за собственной несдержанности он проведет на пассажирском сиденье семейного Volvo XC70. Подробности 1 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Инцидент произошел 12 октября в Шушарах. Вечером женщина по имени Кира вернулась домой, но не смогла правильно припарковаться во дворе. Решив, что сойдет и так, она бросила автомобиль, поднялась в квартиру и рассказала о случившемся мужу, который к тому времени ужинал под рюмочку спиртного. Фёдор жену пожурил и отправился перепарковать машину. Через некоторое время во дворе раздались крики. В окно женщина увидела, как муж бегает с топором за незнакомым мужчиной. Догнав незнакомца, Фёдор вступил с ним в схватку. Разнимать драку приехали сначала сотрудники ППСП, а за ними сотрудники ГИБДД.

