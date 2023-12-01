Жительница Шушар не смогла припарковаться во дворе, а прав лишили ее мужа. К развязке привела погоня с топором

Плохие навыки парковки у жительницы Пушкинского района Петербурга в итоге оставили без прав ее мужа. Ближайшие полтора года из-за собственной несдержанности он проведет на пассажирском сиденье семейного Volvo XC70. Подробности 1 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Инцидент произошел 12 октября в Шушарах. Вечером женщина по имени Кира вернулась домой, но не смогла правильно припарковаться во дворе. Решив, что сойдет и так, она бросила автомобиль, поднялась в квартиру и рассказала о случившемся мужу, который к тому времени ужинал под рюмочку спиртного. Фёдор жену пожурил и отправился перепарковать машину. Через некоторое время во дворе раздались крики. В окно женщина увидела, как муж бегает с топором за незнакомым мужчиной. Догнав незнакомца, Фёдор вступил с ним в схватку. Разнимать драку приехали сначала сотрудники ППСП, а за ними сотрудники ГИБДД.
В суде Федор утверждал, что свара с соседом началась из-за неправильной парковки жены, а сам он за руль не садился и возместил моральный и материальный вред. Пройти освидетельствование отказался, поскольку, с его слов, не управлял в этот момент машиной. Сосед утверждал обратное. По его словам, в тот вечер он заехал во двор, где и не смог разминуться с Федором за рулем Volvo. Спор из-за парковки закончился погоней с топором. При этом правонарушитель, по словам мужчины, шатался и вел себя неадекватно.
Инспектор ДПС рассказал, что получил вызов из Шушар, в которых нетрезвый мужчина ездит на машине и бегает с топором. Приехав на место, он заметил у водителя признаки опьянения. В присутствии двух понятых от управления машиной Федора отстранили.
Мировой судья судебного участка №180 установила, что мужчина все-таки сидел за рулем, и признала его виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Мужчина лишился прав на один год и семь месяцев и должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа.