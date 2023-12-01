В Адмиралтейском районе Петербурга построили новый детский садик

В Варшавском проезде в Адмиралтейском районе ввели в эксплуатацию новый детский сад. Как сообщают в Группе «Эталон», трехэтажное здание рассчитано на пять групп и 120 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет.



Внутри корпуса созданы игровые и спальные комнаты, зоны для творческих и развивающих занятий, залы для музыки и спорта, бассейн, медицинский и методический кабинеты. В садике на территории квартала «Галактика» также предусмотрена соляная комната — помещение с воссозданным климатом соляной пещеры. В здании обеспечили доступ для маломобильных групп посетителей.

