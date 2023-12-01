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    В Адмиралтейском районе Петербурга построили новый детский садик

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    Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
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    В Варшавском проезде в Адмиралтейском районе ввели в эксплуатацию новый детский сад. Как сообщают в Группе «Эталон», трехэтажное здание рассчитано на пять групп и 120 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет.

    Внутри корпуса созданы игровые и спальные комнаты, зоны для творческих и развивающих занятий, залы для музыки и спорта, бассейн, медицинский и методический кабинеты. В садике на территории квартала «Галактика» также предусмотрена соляная комната — помещение с воссозданным климатом соляной пещеры. В здании обеспечили доступ для маломобильных групп посетителей.

    На огороженной благоустроенной территории у садика установили игровые площадки с разделением по возрастам, спортивную и хозяйственную площадки.

    Детский сад девелопер безвозмездно передаст в городскую собственность.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»

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