Беглов подписал закон о выплатах ветеранам ко Дню Победы

Губернатор Александр Беглов подписал закон о ежегодных выплатах ветеранам по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Смольного.



По 10 тысяч рублей получат:

— инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны;

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

— родившиеся и проживавшие в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года.

По 5 тысяч рублей получат вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также граждане, родившиеся до 3 сентября 1945 года включительно.