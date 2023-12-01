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    Беглов подписал закон о выплатах ветеранам ко Дню Победы

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    Губернатор Александр Беглов подписал закон о ежегодных выплатах ветеранам по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Смольного.

    По 10 тысяч рублей получат:

    — инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны;

    — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

    — родившиеся и проживавшие в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года.

    По 5 тысяч рублей получат вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также граждане, родившиеся до 3 сентября 1945 года включительно.

    Ранее Смольный устанавливал размер и порядок выплат ежегодно нормативным актов, теперь выплаты закреплены в законе Петербурга.

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