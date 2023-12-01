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    В Красноярском крае родители бросили четверых детей без присмотра и уехали на заработки в Абхазию

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    В Красноярском крае родители оставили четверых детей в доме без воды и с аварийной проводкой, а сами отправились на заработки в другую республику. Забившие тревогу соседи обратились в правоохранительные органы. Подробности 1 декабря в телеграм-канале сообщает МВД региона.

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    Сообщение о несовершеннолетних, которые находятся в опасности, поступило накануне. Полицейские прибыли в село Емельяновского района и действительно нашли там детей 15, 9, 7 и 3 лет. При этом 15-летний подросток не ходит в школу, потому что вынужден присматривать за самым младшим братом. Дом, в котором живут дети, с печным отоплением и аварийной электропроводкой. В комнатах света не оказалось вообще, как и воды, чтобы помыться, а питание было очень скудным.

    Мать семейства, с которой смогли связаться полицейские, рассказала, что вместе с мужем и годовалой дочерью уехала на заработки в Абхазию.

    Инспекторы по делам несовершеннолетних временно поместили детей в специализированные учреждения. Вопрос о возращении домой будет решаться после приезда родителей.

    Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

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