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    Страховая компания «Капитал-полис» отметила 30-летие

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    Одна из старейших страховых компаний России — СК «Капитал-полис» — отметила 30-летие со дня своего основания.

    Фото: "Фонтанка.ру"
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    «Среди наших клиентов есть компании, которые в этом году отметили 30-летие, да что там, есть и те, кто отметил и 50, и 100, а некоторые даже 180 лет, — отметил бессменный генеральный директор компании Алексей Кузнецов, — поэтому сегодня, перефразируя героиню известного фильма, я бы сказал, что в 30 лет деловая жизнь только начинается. И сегодня «Капитал-полис» — это сплав опыта и инноваций».

    Страховая компания «Капитал-полис» основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Приоритетными видами страхования являются добровольное медицинское страхование, КАСКО, страхование грузов. В свое время компания совершила переворот в сфере ДМС, изменив его принцип — она предложила клиентам право свободного выбора мед учреждения

    Стоит отметить, что в начале нулевых в России работало около 1500 страховых компаний, а вот отметить 30-летие смогли только 120, включая «Капитал-полис».

    Страховая компания является давним партнером «Фонтанки», а летом 2023 года корпоративная команда «Капитал-полиса» приняла участие в заплыве на фестивале «Фонтанка SUP».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Городской портал «Фонтанка.ру» поздравляет «Капитал-полис» с юбилеем!

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: «Фонтанка.ру»

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