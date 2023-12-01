ВОЗ назвал регион с самой быстрорастущей эпидемией ВИЧ в мире. И это не Африка

Самый быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире наблюдается в Европейском регионе. Об этом 1 декабря заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Текст опубликован на сайте ВОЗ.



Клюге назвал ситуацию с ростом заболеваемости в Европе «иронией судьбы», поскольку, по его словам, там доступны все инструменты для борьбы с ВИЧ. Он отметил, что в Европейском регионе 50% людей получают поздний диагноз, поскольку долго не обращаются за помощью, и эта тенденция наблюдается последнее десятилетие. Также, как указал Клюге, в ряде стран Европейского региона показатели смертности от ВИЧ крайне высокие, хотя в других передача вируса почти полностью остановлена. При этом он не стал приводить конкретные цифры и страны.

