ВОЗ назвал регион с самой быстрорастущей эпидемией ВИЧ в мире. И это не Африка

Самый быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире наблюдается в Европейском регионе. Об этом 1 декабря заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Текст опубликован на сайте ВОЗ.
Клюге назвал ситуацию с ростом заболеваемости в Европе «иронией судьбы», поскольку, по его словам, там доступны все инструменты для борьбы с ВИЧ. Он отметил, что в Европейском регионе 50% людей получают поздний диагноз, поскольку долго не обращаются за помощью, и эта тенденция наблюдается последнее десятилетие. Также, как указал Клюге, в ряде стран Европейского региона показатели смертности от ВИЧ крайне высокие, хотя в других передача вируса почти полностью остановлена. При этом он не стал приводить конкретные цифры и страны.
К странам Европейского региона, по классификации ВОЗ, относятся не только страны Евросоюза, но также Россия, Армения, Грузия, Исландия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и другие.