В России для работающих граждан с 2024 года введут диспансеризацию с исследованием репродуктивной функции

С 2024 года в России будет введена обязательная диспансеризация работающих граждан. Она будет проводиться на рабочем месте, а ее финансирование будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом 1 декабря объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает Интерфакс.



Организация диспансеризации будет возложена на работодателей, которые смогут заключать договор как с внутренней медицинской организацией, так и со сторонней.



В программу с отдельным тарифом решено включить исследование репродуктивной функции женщин и мужчин. По словам Голиковой, это связано с тем, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

