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    В России для работающих граждан с 2024 года введут диспансеризацию с исследованием репродуктивной функции

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    С 2024 года в России будет введена обязательная диспансеризация работающих граждан. Она будет проводиться на рабочем месте, а ее финансирование будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом 1 декабря объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает Интерфакс.

    Организация диспансеризации будет возложена на работодателей, которые смогут заключать договор как с внутренней медицинской организацией, так и со сторонней.

    В программу с отдельным тарифом решено включить исследование репродуктивной функции женщин и мужчин. По словам Голиковой, это связано с тем, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

    Введение обязательной диспансеризации работающих граждан направлено на их «приближение к медицинской помощи».

    В РФ уже существует диспансеризация взрослого населения — она проводится раз в три года. В 2023 году её могут пройти те, кто родились в 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984 годах. Если человеку больше 40 лет, диспансеризацию следует проходить ежегодно.

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    ДиспансеризацияРабота
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