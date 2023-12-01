Нечистый четверг: огромный ЖК на проспекте Ветеранов оказался под вонючей водой

Зима в ЖК на проспекте Ветеранов, 169 к. 6 началась с прорыва канализации. Еще до полуночи сразу несколько парадных из двадцати двух оказались под водой. Запах от этого разлива мог не почувствовать разве что человек, только что переболевший ковидом.



После полуночи 1 декабря в службу 112 позвонила жительница дома, которая рассказала, что из-за прорыва канализации существует угроза для жизни людей. Женщина пояснила, что в парадной №18 вода поднялась до половины человеческого роста, затоплены подвалы, в воздухе висит сильнейший запах фекалий. Кроме того, петербурженка выразила опасение, что из-за работающих лифтов людей на первом этаже может ударить током.

