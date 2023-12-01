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    Нечистый четверг: огромный ЖК на проспекте Ветеранов оказался под вонючей водой

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    Зима в ЖК на проспекте Ветеранов, 169 к. 6 началась с прорыва канализации. Еще до полуночи сразу несколько парадных из двадцати двух оказались под водой. Запах от этого разлива мог не почувствовать разве что человек, только что переболевший ковидом.

    После полуночи 1 декабря в службу 112 позвонила жительница дома, которая рассказала, что из-за прорыва канализации существует угроза для жизни людей. Женщина пояснила, что в парадной №18 вода поднялась до половины человеческого роста, затоплены подвалы, в воздухе висит сильнейший запах фекалий. Кроме того, петербурженка выразила опасение, что из-за работающих лифтов людей на первом этаже может ударить током.

    Днем в пятницу с «Фонтанкой» связался читатель Александр, который показал подвалы, в которых стоит вода. Масштаб трагедии на видео действительно впечатляет. В управляющей компании корреспонденту сказали, что ЖК затопило из-за проблемы на сетях Водоканала. По словам оператора, пострадали парадные, начиная с шестнадцатой. После устранения проблемы помещения ждет просушка и, скорее всего, ремонт. В официальной группе УК жильцов попросили проверить свои вещи в кладовых.

    читатель «Фонтанки» Александр

    В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердили наличие засора. Причина уже найдена — это «кукла» из салфеток, тряпок и бумаги, которые петербуржцы спускают в свои унитазы.

    «В настоящее время на месте работают 4 бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Специалисты провели промывку сети и откачку воды. Подтопление подвала произошло в связи с открытой ревизией на стояке внутридомовой канализации», — рассказали в пресс-службе предприятия.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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    Нечистоты откачиваются насосом, работа в самом разгаре.

    «Проблема сброса различного мусора, влажных салфеток и другой нерастворимой гигиенической продукции в канализацию остается актуальной. Смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, вы способствуете образованию засоров в канализационных сетях», — предупредили коммунальщики.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

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