Петербургский фонд «свет.дети» отметил юбилей документальным спектаклем с участием подопечных с онкозаболеваниями

Петербургский благотворительный фонд «свет.дети» отметил свой 15-летний юбилей показом спектакля «15 историй». В его основу легли реальные сюжеты из жизни подопечных фонда — детей с онкозаболеваниями, врачей, благотворителей и сотрудников.
История Даши, которая в 14 лет потеряла близких, в одиночку боролась с онкологией и перенесла ампутацию ноги, — это искренняя исповедь от первого лица. Рассказ Влада, который, победив болезнь, организовал велозабег в поддержку других детей, — проза с элементами фантастики. История Раделя из Татарстана, который из-за непростого лечения больше года вынужден был жить вдали от дома, — настоящая сказка, в которой есть место добру и злу.
«Я счастлива, что смогла выйти на сцену, поделиться своей историей, обнять первого врача и людей, которые помогли мне победить болезнь. Мы не виделись долгие годы, а при встрече плакали. Этот важный день навсегда останется в моем сердце», — поделилась Даша Назарова, первая подопечная фонда и участница спектакля «15 историй».
На показе благотворительного спектакля собралось более 150 зрителей: попечители фонда, подопечные, врачи разных онкологических учреждений Петербурга, благотворители и друзья фонда. Поздравить фонд также пришли балерина Алиса Петренко и её воспитанницы, хореограф Александр Челидзе и другие артисты.
«Главная ценность фонда — это люди, которые его окружают. Об этом и был наш документальный спектакль. Герои проходят длинный путь, сталкиваются с препятствиями, меняются. Но важно, что они — не одни, с ними рядом врачи, сотрудники фонда, благотворители. Все истории людей взаимосвязаны и вместе они становятся общей историей фонда «свет.дети»», — рассказала Юлия Божина, директор фонда «свет.дети».
За 15 лет фонд помог 900 детям с онкозаболеваниями на сумму более 700 000 000 рублей. Эти средства были направлены на различные программы фонда: адресная помощь, поддержка семьи, поддержка медицинских учреждений, развитие медицины.
В честь своего юбилея «свет.дети» запустил акцию «Нам 15 лет». А кто желает поздравить фонд, то лучшим подарком от него станет пожертвование. Это можно сделать на сайте благотворительной организации.