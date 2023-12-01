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    Петербургский фонд «свет.дети» отметил юбилей документальным спектаклем с участием подопечных с онкозаболеваниями

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    Фото: Денис Григорьев
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    Петербургский благотворительный фонд «свет.дети» отметил свой 15-летний юбилей показом спектакля «15 историй». В его основу легли реальные сюжеты из жизни подопечных фонда — детей с онкозаболеваниями, врачей, благотворителей и сотрудников.

    История Даши, которая в 14 лет потеряла близких, в одиночку боролась с онкологией и перенесла ампутацию ноги, — это искренняя исповедь от первого лица. Рассказ Влада, который, победив болезнь, организовал велозабег в поддержку других детей, — проза с элементами фантастики. История Раделя из Татарстана, который из-за непростого лечения больше года вынужден был жить вдали от дома, — настоящая сказка, в которой есть место добру и злу.

    «Я счастлива, что смогла выйти на сцену, поделиться своей историей, обнять первого врача и людей, которые помогли мне победить болезнь. Мы не виделись долгие годы, а при встрече плакали. Этот важный день навсегда останется в моем сердце», — поделилась Даша Назарова, первая подопечная фонда и участница спектакля «15 историй».

    На показе благотворительного спектакля собралось более 150 зрителей: попечители фонда, подопечные, врачи разных онкологических учреждений Петербурга, благотворители и друзья фонда. Поздравить фонд также пришли балерина Алиса Петренко и её воспитанницы, хореограф Александр Челидзе и другие артисты.

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    «Главная ценность фонда — это люди, которые его окружают. Об этом и был наш документальный спектакль. Герои проходят длинный путь, сталкиваются с препятствиями, меняются. Но важно, что они — не одни, с ними рядом врачи, сотрудники фонда, благотворители. Все истории людей взаимосвязаны и вместе они становятся общей историей фонда «свет.дети»», — рассказала Юлия Божина, директор фонда «свет.дети».

    За 15 лет фонд помог 900 детям с онкозаболеваниями на сумму более 700 000 000 рублей. Эти средства были направлены на различные программы фонда: адресная помощь, поддержка семьи, поддержка медицинских учреждений, развитие медицины.

    В честь своего юбилея «свет.дети» запустил акцию «Нам 15 лет». А кто желает поздравить фонд, то лучшим подарком от него станет пожертвование. Это можно сделать на сайте благотворительной организации.

    Фото: Денис Григорьев

    Фонд «свет.дети» оказывает всестороннюю поддержку пациентам детских онкологических отделений клиник Санкт-Петербурга на всех этапах лечения. С 2008 года фонд оказал помощь более 900 детям в возрасте до 18 лет с онкологическими заболеваниями, приезжающим на лечение в Санкт-Петербург со всей России и стран СНГ. В 2023 году фонд расширил уставную деятельность и теперь также поддерживает молодых взрослых до 21 года.

    Фонд реализует программы:

    1. Программа «Адресная помощь» — оказание всесторонней адресной помощи детям с онкологическими заболеваниями на всех стадиях лечебного процесса: оплата диагностики, лечения и реабилитации детей.

    2. Программа «Поддержка семьи» — содействие психологической и финансовой разгрузке родителей детей с онкологическими диагнозами, содействие в оплате проживания, билетов и продуктов питания для детей и их родителей.

    3. Программа «Помощь медицинским учреждениям» — содействие медицинским учреждениям в процессе лечения детей с онкологическими заболеваниями и улучшение условий их пребывания: приобретение реагентов, оборудования.

    4. Программа «Развитие медицины» — содействие развитию новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний в России, повышение квалификации врачей-онкологов и оплата их участия в онкологических конференциях, повышение осведомленности общества о проблемах детской онкологии и мерах профилактики раковых заболеваний.

    5. Развитие Национального регистра потенциальных доноров костного мозга. Дочерний фонд «Центра развития донорства костного мозга» освещает актуальные вопросы, связанные с донорством костного мозга, и организовывает акции по привлечению доноров в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

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