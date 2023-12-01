Петербургский фонд «свет.дети» отметил юбилей документальным спектаклем с участием подопечных с онкозаболеваниями

Фонд «свет.дети» оказывает всестороннюю поддержку пациентам детских онкологических отделений клиник Санкт-Петербурга на всех этапах лечения. С 2008 года фонд оказал помощь более 900 детям в возрасте до 18 лет с онкологическими заболеваниями, приезжающим на лечение в Санкт-Петербург со всей России и стран СНГ. В 2023 году фонд расширил уставную деятельность и теперь также поддерживает молодых взрослых до 21 года.



Фонд реализует программы:



1. Программа «Адресная помощь» — оказание всесторонней адресной помощи детям с онкологическими заболеваниями на всех стадиях лечебного процесса: оплата диагностики, лечения и реабилитации детей.



2. Программа «Поддержка семьи» — содействие психологической и финансовой разгрузке родителей детей с онкологическими диагнозами, содействие в оплате проживания, билетов и продуктов питания для детей и их родителей.



3. Программа «Помощь медицинским учреждениям» — содействие медицинским учреждениям в процессе лечения детей с онкологическими заболеваниями и улучшение условий их пребывания: приобретение реагентов, оборудования.



4. Программа «Развитие медицины» — содействие развитию новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний в России, повышение квалификации врачей-онкологов и оплата их участия в онкологических конференциях, повышение осведомленности общества о проблемах детской онкологии и мерах профилактики раковых заболеваний.



5. Развитие Национального регистра потенциальных доноров костного мозга. Дочерний фонд «Центра развития донорства костного мозга» освещает актуальные вопросы, связанные с донорством костного мозга, и организовывает акции по привлечению доноров в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.