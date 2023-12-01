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    Самолет из Калининграда совершил аварийную посадку в Пулково

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    Сегодня, 1 декабря, в аэропорту Пулково благополучно сел самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Калининграда в Москву. На борту находилось 182 пассажира, сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

    Фото: скриншот сайта flightradar24.com
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    Сообщается, что во время полета у самолета возникла техническая неисправность. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту Пулково.

    «Аварийная-спасательная команда аэропорта была приведена в полную готовность. Самолет приземлился в 12:20», — сообщили в пресс-службе Пулково. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

    Судя по данным Flightradar24, речь идет о самолете Airbus A321-211, летевшим рейсом SU1001 Калининград — Москва.

    Фото: скриншот сайта flightradar24.com

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    Аварийная посадкаПулково
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