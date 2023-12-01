Автобус отправил в больницу девушку на остановке в Шушарах

Рейсовый автобус наехал на пешехода на остановке общественного транспорта в Пушкинском районе Петербурга. Пострадавшую доставили в больницу.
В 8:40 1 декабря в полицию Пушкинского района поступила информация о ДТП с автобусом и пешеходом у дома 11 по Московскому шоссе, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На месте сотрудники установили, что автобус МАЗ 186-го маршрута на остановке Поселок Шушары задел 19-летнюю девушку.
В результате пострадавшую госпитализировали с травмами легкой степени тяжести.