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    Автобус отправил в больницу девушку на остановке в Шушарах

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    Рейсовый автобус наехал на пешехода на остановке общественного транспорта в Пушкинском районе Петербурга. Пострадавшую доставили в больницу.

    В 8:40 1 декабря в полицию Пушкинского района поступила информация о ДТП с автобусом и пешеходом у дома 11 по Московскому шоссе, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На месте сотрудники установили, что автобус МАЗ 186-го маршрута на остановке Поселок Шушары задел 19-летнюю девушку.

    В результате пострадавшую госпитализировали с травмами легкой степени тяжести.

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