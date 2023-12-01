Лазурный автобус сгорел на Благодатной. Причиной могло стать короткое замыкание

Лазурный автобус сгорел утром 1 декабря на Благодатной улице, 63, в Петербурге. Никто не пострадал. Автобус в это время ехал из парка на маршрут, пассажиров в салоне не было, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика — компании «Третий парк».

Возгорание произошло в салоне. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в отсеке за водителем, где находится электрика и коммутационное оборудование.



«Водитель действовал по инструкции, вызвал на место сотрудников МЧС», — отметили в компании.

