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    Лазурный автобус сгорел на Благодатной. Причиной могло стать короткое замыкание

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    Лазурный автобус сгорел утром 1 декабря на Благодатной улице, 63, в Петербурге. Никто не пострадал. Автобус в это время ехал из парка на маршрут, пассажиров в салоне не было, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика — компании «Третий парк».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Возгорание произошло в салоне. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в отсеке за водителем, где находится электрика и коммутационное оборудование.

    «Водитель действовал по инструкции, вызвал на место сотрудников МЧС», — отметили в компании.

    Автобус выгорел полностью, рассказывают подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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